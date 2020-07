O 17 let mladší partner Lucie Bílé dnes slaví narozeniny! Takhle neuvěřitelně romanticky mu zpěvačka popřála

Lucie Bílá a Radek Filipi Foto: archiv L. Bílé

"Vše nejlepší k narozeninám, lásko moje milovaná," popřála Lucie Bílá (54) svému partnerovi Radkovi Filipimu na Instagramu. A to jen krátce po půlnoci. Přála si, aby byla první, kdo svému milému popřeje. Ten jí okamžitě odpověděl. "Děkuji, lásko moje, jsi můj svět," odepsal zpěvačce na sociální síti.

Radek dnes slaví 37. narozeniny. Je o sedmnáct let mladší než Lucie Bílá, přesto jim vztah skvěle klape již tři roky. Přiznávají, že si lásku vyjadřují slovně stále. "Krásné věci opravdu říkáme denně. Je to pilíř našeho vztahu, stejně jako humor. My se vlastně smějeme pořád," uvedla již dříve Lucie.

Nejdříve byl Radek jejím partnerem, pak se stal i jejím manažerem. Tráví spolu prakticky veškerý čas, ten volný i pracovní. "Máme společnou práci, tím pádem i společný volný čas. Ještě jsme neměli chvíli, kdy bychom měli potřebu před sebou někam utíkat, ale možná je to i tím, že máme oba dveře otevřené," dodala Bílá. ■