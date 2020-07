Válka s britskými médii bude drsná: Vévodkyně Meghan použila v žalobě pěkně silná slova

Vévodkyně a vévoda ze Sussexu Profimedia.cz

Na veřejnost se nyní dostaly soudní dokumenty, kde se objevují i pocity, které Meghan zažívala v době, kdy byla součástí královské rodiny. Podle BBC se v dokumentech vyjadřuje o tom, že se cítila v době těhotenství se synem Archiem „nechráněná a umlčená“. Údajně musela mlčet a na lživé články nesměla veřejně reagovat ona, ani nikdo z jejího blízkého okolí kvůli mediální politice paláce.

„Meghan se stala předmětem velkého počtu lživých a na cti utrhačných článků v britských bulvárních médiích,“ zaznělo podle zahraničních médií v dokumentech připravených k soudu: „Jelikož její přátelé ji nikdy předtím neviděli v takovém psychickém rozpoložení, oprávněně se o ni obávali. To mimo jiné zejména proto, že byla těhotná a královská instituce ji nijak nechránila. Naopak jí zakázala se bránit.“

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se soudí s vydavatelským domem Associated Newspapers, pod kterým vychází Daily Mail i Mail On Sunday. Druhý jmenovaný byl tím, který uveřejnil dopis, který vlastnoručně napsala Meghan svému otci, se kterým má dlouholeté špatné vztahy, a to bez jejího svolení. ■