Po Leichtové a Krejčíkové promluvila o domácím porodu Renata Langmannová! Bude také rodit doma?

Co na to Renata Langmannová (33), která má termín porodu v září? "Vůbec jsem to nezaznamenala, to je pro mě novinka. Já nejsem alternativní, nevidím v tom žádné výhody, domácí porod mi nic neříká. Budu ráda, když v klidu porodím v porodnici a v bezpečí. A když bude cokoliv potřeba, budu mít kolem sebe lékaře a tým, který se o mě postará," řekla Super.cz Renata.

Doufá i v přirozený průběh porodu. "Až bude chtít dítě ven, tak porodím. Císařský řez si nepřeji, necítím, že bych něco takového měla absolvovat. Pokud nebudou komplikace, přirozený porod je pro mě úplně jasný," dodala Langmannová. ■