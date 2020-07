Už v září bude mámou! Renata Langmannová přibrala 13 kilo a takhle to těhotné krásce sluší

Renata Langmannová Super.cz

"Vypadá to, že jsem daleko dál než reálně jsem. Do září mám ještě času dost," řekla Super.cz se smíchem Renata. "Mám nahoře 13 kilo, a to mě toho ještě hodně čeká. Cvičím, jím normálně, ale to neovlivním. Pro modelku je strašné vidět ta čísla," vysvětlila na After Covid párty v La Casa Argentina.

Cítí se dobře, snaží se více cvičit. "Pracuju, chodím cvičit, chystám se na dovolenou do Chorvatska. Užívám si to, je to fajn. Dlouho jsem kvůli koronaviru necvičila, první měsíce mi nebylo dobře, ale už jsem se do fitka těšila. Co jsem se ke cvičení vrátila, tak se cítím lépe, ožila jsem a dodává mi to energii," sdělila nám Langmannová, která zná pohlaví miminka, ale zatím se jej nechystá veřejně prozradit. ■