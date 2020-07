Berle, ortéza a čekání na operaci: Miss Kateřina Průšová se zranila! Koleno nevydrželo šílenou zátěž na kole

Kateřina Průšová Super.cz

Modelka Kateřina Průšová (36) se vážně zranila. Během své challenge - 400 km na kole za 4 dny, si poranila koleno. Nevydrželo zátěž a Kateřina je odkázána na berle a ortézu. Až nyní magnetická rezonance ukáže, zda bude muset na operaci. Zatím to bohužel nevypadá dobře a dle lékařů se jí nevyhne.

"Udělaly jsme si s kamarádkou dobrodružstvví, jsme vášnivé cyklistky a nikdy se nevzdáváme. Je nám dost blbě, bylo to hodně náročné. Obě máme úrazy, myslím, že se z toho budeme léčit ještě minimálně měsíc. Ale daly jsme to," říká Průšová, která sport miluje.

"Odneslo to koleno. Mám s nimi problémy dlouhodobě. Před osmi lety mi operovali pravé koleno, levé bylo načaté ze sportu. A teď těch 400 km nevydrželo. Zítra mě čeká magnetická rezonance a uvidíme, zda budu opět muset na operaci. Mám ortézu, berle a uvidíme, co dál," dodala na After Covid párty v luxusní pražské restauraci. ■