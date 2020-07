Další pracovní schůzka? Odloučený manžel Megan Fox vlezl do vířivky s nestydou z reality show

Brian Austin Green a Courtney Stodden Profimedia.cz

Když světovými médii před nedávnem prolétly společné fotky Briana Austina Greena (46) s Courtney Stodden (25), zdroje z jejich okolí tvrdily, že šlo pouze o pracovní oběd . Dvojice chce údajně společně tvořit muziku a vypadá to, že si padli do noty.

Silikonová hvězda reality show sdílela na instagramovém profilu video, na němž je s Greenem ve vířivce. Společně pozdravili fanynku jménem Ashley, ale nezdálo se, že by byli zvlášť pracovně vytížení.

V ten samý den byl herec navíc viděn s australskou modelkou Tinou Louise. Jeden by si tak mohl myslet, že je představitel Davida z Beverly Hills 90210 přímo na roztrhání.

Je to teprve pár týdnů, co Green potvrdil rozchod s manželkou Megan Fox, s níž má tři syny. Není to poprvé, co se rozešli nebo hrozil rozvod. Fox momentálně randí s rapperem Machine Gun Kellym. ■