Dcera Terezy Bebarové roste do krásy: Neuvěříte, jakou má tahle holčička zálibu

Půjde starší ratolest ve šlépějích své maminky? Super.cz

„Dostala se tam víceméně náhodou a stala se z ní taková bioložka. Rozumí flóře, kytičkám. Když měla čtyři roky, šli jsme na procházku do pole a začala něco žvýkat. My s partnerem jsme vykřikli, ať to vyplivne, že to může být jedovaté. A ona: ,To je šťovík, tatínku, to se neboj, je to v pořádku, to se může.' V tomto směru nás školí,“ prozradila Super.cz herečka, která dcerku vzala do Botanické zahrady hl. m. Prahy na výstavu jehličnanů.

Malá Klaudie (8) zdědila půvaby po své krásné mamince, a tak nás zajímalo, jestli bývalá hvězda Ulice nepřemýšlela, že by ji přihlásila do castingové či modelingové agentury. „To my jí zatím tajíme, že je hezká,“ rozesmála se Tereza. „Ona se takhle vůbec nevnímá, a myslím si, že je to dobře. Je trošku kluk a já ji tak nechávám být. Občas se obleče tak, jak se děti oblékají, že to není úplně sladěný, ale je naprosto spokojená, a mě se ta její spontaneita líbí,“ dodává na závěr. Kromě starší holčičky má s partnerem, scénáristou Ivanem Kotmelem rok a půl starou dcerku Sofii. ■