Šišlá podle vás? Dvojnásobná mamina z Ulice Krejčíková si nechává srovnat chrup

Herečka také prozradila, jak to má s ukazováním dětí na sociálních sítích. Super.cz

„Zatím nevím proč, jestli je to tím, že je to holčička. Necítím zatím, že bych ji měla vystavovat na odiv cizím lidem, followerům. Je tam strašně moc lidí a občas je to tam zbytečně zlý,“ přiznala herečka.

„Já jsem se rozhodla zásobovat Instagram Beníčkem z toho důvodu, že jsou to vtipné věci, rozesměje to, potěší to a spoustu lidí na to má fakt strašně hezké reakce. Mě to baví a Bena to taky baví si hrát s kamerou. Antonie mi na to přijde ještě malá. Ale i Bena jsem poprvé ukázala asi když mu byly 4 měsíce, taky jsem s tím nezačala hned,“ vysvětlila blondýnka, která s kočárkem a nejmladším dítkem v něm vyrazila do pražské botanické zahrady na slavnostní zahájení výstavy jehličnanů.

Během rozhovoru nešlo přehlédnout, že její úsměv zdobí něco, na co jsme u ní dříve nebyli zvyklí. Rok před třicítkou si bývalá hvězda Ulice nechala dát tzv. neviditelná rovnátka.

„Mám je necelé dva měsíce. Není to kvůli tomu, že bych měla nějak víc křivé zuby, nicméně mám trošku předkus, a to by se mělo srovnat,“ svěřila herečka s tím, že svou lehkou dentální vadu bude rovnat 10 měsíců. ■