26 let od premiéry filmu Forrest Gump: Jak dnes vypadají jeho hlavní hrdinové?

Forrest Gump Profimedia.cz

Jeden z nejoblíbenějších filmů, který zajistil Tomu Hanksovi (63) jeho druhého Oscara, slaví už 26 let od uvedení do kin.

Film režiséra Roberta Zemeckise natočený v roce 1994 na motivy stejnojmenné knihy Winstona Grooma, dosáhl neskutečných úspěchů u diváků i odborné veřejnosti. Z třinácti nominací na Oscara jich získal šest a celosvětově vydělal 667 miliónů dolarů.

Snímek vypráví příběh prosťáčka Forresta Gumpa s IQ 75, který je obyčejným mužem, jenž od svého dětství dělal to, co se mu řeklo. Životem ho provází několik ponaučení od jeho maminky, a hlavně rada, že pokud se dostane do problémů, má utíkat. Což Forrest během filmu využije několikrát.

Tom Hanks si zahrál v mnoha úspěšných filmech a jeho role s ním žijí v očích diváků dodnes. Jedni na něj prý na ulici pokřikují „Utíkej, Forreste“ a druzí zase „Wilson“, což je hláška z filmu Trosečník, ve kterém si zahrál o pár let později. V jednom z televizních pořadů mluvil Hanks i o tom, že to, jak Forrest ve filmu zvláštně mluví (v originálním znění), nebylo tak úplně z jeho hlavy, ale přivedl ho na to chlapec, který hrál Forresta v dětství na začátku filmu. Jeho lehkou vadu napodobil a dodal své roli ještě větší kouzlo.

Jak dnes vypadají postavy, které si všichni tak dobře pamatujeme? Podívejte se do naší galerie. ■