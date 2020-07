Krásná modelka velmi konkrétně plánuje početí druhého dítěte: Maminka z nebe zařídí, aby se jí narodila holčička

Lucie Petrišková plánuje druhé dítě. Super.cz

Maminka šestiletého Tadeáše nám sice ještě nedávno tvrdila, že druhé dítě si jako svobodná matka nepořídí a nejdřív bude chtít svatbu, ale teď své rozhodnutí přehodnotila. Svěřila nám to na párty Star Lovers and Friends, kam vyrazila s návrhářkou Mirkou Horkou, která by měla v těchto prostorách prezentovat své modely ostatně stejně jako ona sama, protože právě zde proběhne i přehlídka zmíněných plavek.

Při povídání jsme se dostali k tomu, že Lucie má v plánu brzy znovu otěhotnět a prý to určitě bude tentokrát holčička. "Já jsem se taky narodila, když už mamince její maminka zemřela. Věřím, že to mamka tam nahoře zařídí. Už máme i přesné datum početí, aby nám to vyšlo přesně na porod na den, kdy se narodil Táďa. Takže datum početí máme na 7. října a miminko by se mělo narodit 15. června. No a v srpnu pak může být ta svatba," má dost konkrétní plány Lucie. ■