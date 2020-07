Tak velké bolesti nečekala! Česká zpěvačka leží v nemocnici po náročné operaci

Markéta Poulíčková Foto: archiv M. Poulíčkové

"Mám to za sebou. Pocity? Šílený! Kdo říká, že to je easy operace, tak nejspíš mluví o operatérské stránce věci. Anestezie. Toho jsem se bála nejvíc, ale vše proběhlo O.K. Pravda, bylo mi po ní na zvracení, ale dalo se to zvládnout. Každopádně, vychechtaná jsem po výkonu nebyla, spíš lítostivá a padlo i pár slz. Zřejmě i koktejl nesedl," říká Markéta.

"Jestli to bolí? Bolí. Bez pomoci se nezvednete. Když máte jít za pomoci sestry pár hodin po operaci na malou, říkáte si, že to nemůžete dát, ta bolest a slabost je ochromující. Ale víc než rány na břiše vás potrápí ten vzduch, kterým vás nafouknou během operace, aby do vás lépe viděli a vaše tělo si s ním neporadí během hodiny. Spíš čekejte, že se s ním budete trápit několik dní, než se vstřebá. Přelívá se vám po těle, takže máte pocit, že se nemůžete nadechnout, dokáže vám to ochromit i záda. Bolest bych přirovnala ke skříplému nervu. Analgetika? na tohle nefungují," vysvětluje zpěvačka

"Chtěla jsem vyfotit kamínky, ale kupodivu ve žlučníku nebyly. Bylo tam bláto neboli sludge. Každopádně je to za mnou. Věřím, že teď už bude jen líp a líp," dodala Poulíčková. ■