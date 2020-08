První vlastní hudební počin z letošní SuperStar: Zpěvák se jménem známé limonády představil svůj videoklip

Jan Fanta jako první ze SuperStar představil novou písničku. Super.cz

"O tom, že bych se do SuperStar přihlásil, jsem přemýšlel dlouho, ale už stárnu, bude mi pětadvacet, tak už bylo na čase. Bylo to pro mě velmi náročné, ale zároveň mi to přineslo velkou zkušenost a zocelení. Napadlo mě, že mi to může nějakým způsobem v kariéře pomoct, ale je hrozně důležité po té soutěži nezlenivět, naopak se zaktivizovat a začít tvořit," myslí si.

Právě kvůli tomu co nejdřív představil svůj debutový singl Jeden den, ke kterému natočil i videoklip. "Věřím, že je to jenom začátek. S hudebním producentem Lukášem Janotou už pracujeme na další věci, kterou bychom mezi lidi chtěli pustit koncem letošního léta. Jde o velkou taneční věc," prozradil.

Nestěžuje si ani na to, že by neměl kde vystupovat. "Zpíval jsem na charitativním koncertě, mám i soukromé akce jako svatby a narozeniny. Do toho hraju i v divadle. Můžete mě vidět na letní scéně Studia DVA na Vyšehradě ve Starcích na chmelu. Hraju Vénu, jednoho ze dvou kamarádů největšího sígra Honzy," zve na představení Honza. ■