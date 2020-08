Ukončila vysokou a rozhlíží se po nové práci: Hvězda Slunečné ale jen hrát a zpívat nechce

Kateřina Klausová Super.cz

„Po půl roce jsem se opět podívala do divadla. Chybělo mi to, ale tak po měsíci, po dvou, nejdříve jsem odpočívala,“ svěřila se herečka a zpěvačka, která v Divadle Broadway vystupuje v představení Kvítek mandragory.

To, že poslední měsíce nemohla hrát, jí příliš nevadilo, měla čas na studium. „Dodělala jsem školu a vždy jsem věděla, že chci dělat herectví a k tomu něco, takže se nyní rozhlížím na obou stranách. Nemám vystudované herectví ani zpěv, takže bych chtěla usedlejší práci, aby se to hezky vyvažovalo,“ svěřila se nám blondýnka, která studovala marketingovou komunikaci a PR.

„Vybrala jsem si to proto, abych to herectví, zpěv a média znala i z druhé strany,“ svěřila se Kateřina, která šla zkusit štěstí do nového muzikálu Láska nebeská. V následujících měsících to pro herečku nebude jediný casting. „Jsem výborná, když to zkouším doma, pak ale přijdu a je to takové trochu nervózní. Stále natáčím Slunečnou, to mě těší, tam máme skvělou partu a pak mě čeká dost castingů, tak uvidím,“ prozradila herečka. ■