Martina Pártlová odtajnila svoji minulost po pěvecké soutěži: Neměla práci a utratila všechny úspory

Už je to dvanáct let, co Martina Pártlová (41) skončila na třetím místě po Jiřím Zonygovi a Ondřeji Rumlovi v show X Factor. Svým následovníkům v pěveckých soutěžích ovšem palce moc často nedrží. "Už takhle je nás moc," řekla nám, i když tak trochu v legraci.

"Na ty soutěže se ale ještě pořád dívám, hlavně kvůli kolegům z divadla, které jsem tam měla. Třeba právě Honzu Fantu, na křtu jehož videoklipu jsme se tady sešli. Ale přijde mi, že už je toho moc a už pro nás není pro všechny práce. Ti mladí by pak nás staré chtěli vyšťouchat a my pak nebudeme mít do čeho píchnout," smála se Martina.

Pártlová ovšem sama přiznává, že s bronzovým místem v X Factoru ji žádné velké štěstí nepotkalo. "Na začátku jsem si zpěvem rozhodně nevydělávala. I když je to samozřejmě možnost, jak se zviditelnit. My tenkrát podepisovali smlouvu s vydavatelstvím na deset let, pak se to zkrátilo na dva roky," vyprávěla nám.

"Nic jsme nesměli dělat bez jejich svolení a za ty dva roky mi přitom sehnali jeden skvělej kšeft. Utratila jsem všechny svoje úspory a držela jsem se zuby nehty. Naštěstí se to vyplatilo. Ale není nás takových moc. Je potřeba se o sebe postarat sám a nespoléhat se, že vás někdo bude vodit za ručičku," vysvětlila zpěvačka. ■