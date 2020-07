Na prahu devadesátky se britský miliardář dočkal prvního syna. Porodila mu jej o 44 let mladší partnerka

Bernie Ecclestone Profimedia.cz

Zpráva o tom, že má syna v tak vysokém věku, vzbudila v médiích velký rozruch, který sám Bernie moc nechápe. „Jsem moc šťastný a jsem šťastný i za svou ženu, protože na to už několik let čekala. Jsem rád, že tu bude někoho mít, až odejdu. Je to vtipné, mám už vnoučata a nyní se těším na další vlastní dítě,“ svěřil britský miliardář před časem Daily Mailu. Jeho první syn dostal jméno Ace.

Svou současnou manželku Fabianu Flosi si vzal v roce 2012 a žijí spolu v Brazílii. Z předchozích manželství má Bernie dcery Deborah (65), Tamaru (36) a Petru (32). Zároveň je už pětinásobným dědečkem a má jednoho pravnuka.

Dcera Tamara k situaci, která v rodinách není zrovna obvyklá, sama řekla: „Tři z jeho vnoučat jsou dívky, a i když má sestra dva kluky, pro tátu to bude první chlapec, takže si umíte představit, jak je nadšený. Bude to pro něj hodně nové, protože doteď měl kolem sebe samé ženy.“ ■