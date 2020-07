Slovenská komička s velkými ňadry šla do plavek: Pod náporem poprsí praskaly ve švech!

Evelyn Kramerová šla do plavek. Foto: Instagram E. Kramerové

Sympatická blondýnka je majitelkou bohaté hrudníčkové výbavičky, a tak není divu, že když se ukáže fanouškům v plavkách, je na co se dívat! Vnadná komička poslala pozdrav z dovolené v jednodílných plavkách, které pod náporem jejích ňader praskaly ve švech.

„Toto je sen,“ neskrývala nadšená Evelyn, jež pózovala s výhledem na Tatry. A jak se udržuje ve formě? Známá komička cvičí pole dance!

Evelyn platila živými kunami a rozesmála stovky tisíc lidí.

„Zbláznila jsem se do pole dance, protože je to takový můj vlastní důkaz toho, že všechno je možné. I to, že se „mašina“ zavěsí na tyč a udrží se,“ smála se nedávno Evelyn, která tančila i ve slovenské verzi StarDance s názvem Let´s Dance.

Do povědomí se pak dostala díky vtipnému videu, na němž v Chorvatsku chtěla platit živými kunami. ■