Lucie Šafářová ukázala půlroční dcerku a prozradila, jestli s hokejistou Plekancem uvažují o dalších dětech

„Šlo to celkem rychle dolů a jsem za to ráda. Přičítám to i Tomášovi, že mě vytáhl takhle brzo po porodu si zaběhat nebo zacvičit, ale mě sport baví, takže jsem ráda,“ řekla Super.cz

Do Prahy přijela i s partnerem Tomášem Plekancem (37) a dcerkou Leontýnkou, aby spolu s dalšími známými tvářemi slavnostně zahájila výstavu jehličnanů v Botanické zahradě. Jak nám bývalá tenistka prozradila, v Brně mají u domečku také zahradu. Jakožto milovníci přírody ale tráví hodně času v lesích. A českých luhů i hájů si letos všichni tři užijí nadmíru, protože do ciziny nevycestují. „Letos se nikam do zahraničí nechystáme, je to kvůli malé. Budeme více objevovat Českou republiku.“

Mezitím, co si s námi Lucie povídala, se o Leontýnku v kočárku staral hrdý tatínek, kterého si tenistka nemůže vynachválit. „Pomáhá s čímkoliv. Spoustu rad s miminkem mi dával, protože má samozřejmě zkušenosti po dvou synech a musím říct, že je opravdu skvělý táta. Přebaluje, nevadí mu to a dělá všechno, když je třeba,“ zalichotila tenistka svému partnerovi.

S ním by dle všeho v budoucnu s radostí přivítala i další potomky. Na otázku, zda o dalších dětech uvažovali a kolik by jich případně chtěli, odpověděla tajemně a úsměvem. „Uvažovali, ale necháme si to pro sebe,“ řekla Super.cz Lucie Šafářová. ■