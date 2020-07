A kdy bude další mimčo? Nikol Štíbrová se pochlubila roztomilým snímkem svého přítele a syna Matese

Přítel Nikol Štíbrové si s jejím synem rozumí. Foto: Instagram N. Štíbrové

Herečka Nikol Štíbrová (33) je zamilovaná až po uši do svého přítele Petra, kterého předtím znala už čtrnáct let. Než přeskočila pověstná jiskra, si oba dva sice museli počkat, ale o to víc si vzájemnou lásku užívají.

Pro Nikol je důležité i to, že Petr skvěle vychází s jejím synem Mathiasem. Na Instagramu teď zveřejnila krásný snímek Matese v náruči Petra. A bylo vidět, že se oba mají moc rádi. A rozumí si spolu prý už od začátku.

„Už bylo seznámení s Matesem, znají se velmi dobře. Mates dává všechno v pohodě, horší je, jak dávají lidi Matese. Tady to oboustranně dávají. Já to taky dávám. Všichni to dáváme, máme nakročeno dobře. Snad si do něčeho nenašlápnem,“ vtipkovala na počátku vztahu Nikol, která fotkou svých dvou chlapců dojala své fanoušky.

„Normálně mám slzu v oku, a to nejsem romantička,“ napsala Nikol jedna z dam. A další už si přejí, aby měla Nikol dalšího potomka. „Těšíme se, až budete mít další mimčo spolu,“ napsala další. Tak uvidíme, zda se Mates brzy dočká sourozence a dalšího parťáka. ■