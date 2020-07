Dali si šlofíka: Monika Bagárová zveřejnila rozkošný snímek spící dcerky a svého urostlého zápasníka

Machmud Muradov s dcerou Foto: Instagram M. Bagárové

Bagárová zveřejnila roztomilý snímek, jak její princeznička spinká vedle svého urostlého tatínka. Ten si zrovna také dal šlofíka. Monika se také rozepsala na téma mateřství.

„Ruminka krásně roste, hodně papá, ráda si povídá a mazlinkuje se, občas usíná u muziky a jak jinak, než na rukou. Hlavně že jsem dělala frajerku, že moje miminko bude hezky spinkat v postýlce. No to určitě. Nevadí, milujeme ji nejvíc na světě, co bychom pro nii neudělali. Má teprve měsíc a je neuvěřitelný, jak vše vnímá a učí se,“ nechala se slyšet Bagárová, která vysekla poklonu všem maminkám a přiznala, že ne vždy je vše zalité sluncem.

„Je to obrovská změna života, krásná změna života, ale občas je to prostě mega náročný a já jsem vděčná za svoji rodinu, lásku a přátele, kteří nám pomáhají a jsou stále nablízku. Obdivuji všechny maminky a hlavně ty, které to zvládají bez jakékoliv pomoci nebo mají miminka rovnou dvě a více. Tak já jen, že i my jsme na začátku i my máme noci kdy nespíme a pláčeme a i já mám kruhy pod očima a jsem unavená. Tak všem maminkám a budoucím maminkám hodně sil, trpělivosti a zdravíčka, to je to nejdůležitější,“ dodala sympatická zpěvačka. ■