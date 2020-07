Mrkněte na toho fešáka: Syn Luďka Soboty před 3 lety bojoval o titul Muže roku

Ladislav Sobota s maminkou Adrienou Foto: archiv Helena Váňová Production (4x)

Nyní jednatřicetiletý Ladislav pak přestal svět šoubyznysu a modelingu pokoušet a věnuje se profesi tenisového trenéra. K herectví prý ani nikdy netíhl a sport je jeho život. Díky tomu má i pěkně vypracovanou postavu a musíme říct, že po třech letech vypadá také o dost mužněji.

Když jsme ho potkali spolu s jeho maminkou Adrienou, kterou doprovodil na křest knihy Matky na palici spisovatelky Alexandry Veliké, trochu nás to překvapilo. Jednak proto, že se obvykle společnosti vyhýbá, a pak i z důvodu, že komediální příběh o maminkách školkových dětí asi není zrovna čtení pro mladé muže. Možná by se mu víc líbila autorčina první kniha o striptérkách v New Yorku. ■