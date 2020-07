Zpěvačka s největším úsměvem je stále single: Jací muži u mají šanci?

Zpěvačka Radka Pavlovčinová je opět single. Super.cz

"Všechny jsem si nestihla pořádně prohlédnout, ale zdáli se mi velmi sympatičtí. Ale já, protože jsem spíš extrovert, tak mám ráda spíš ty tišší typy, které se moc neukazují, takže tady bych si asi nevybrala. Mám ráda, když mám doma někoho, kdo stojí nohama pevně na zemi, uklidní mě," vysvětlovala.

V karanténě se bez partnera cítila trochu opuštěná. "Bylo to náročnější, protože jsem uvízla v Praze. Kdybych jela domů na Slovensko, kde vypsali státní karanténu, hodili by mě na ubytovnu někam do Gabčíkova, což jsem nechtěla. Ale zůstalo tady i hodně mých kamarádů Slováků, tak jsme čas trávili spolu," vyprávěla.

Dostala se i do finanční nouze, protože nezvládala sama splácet hypotéku. "Musela jsem požádat o odložení splátek. Pak už to bylo v pohodě, protože hypotéka byla ta největší zátěž. Ale teď už se to všechno vrací do normálních kolejí a lidé jsou hodně lační po muzice, jen minulý týden jsme měli tři koncerty s kapelou a užíváme si to," uzavřela. ■