Vrátila se k blond a už nevypadá tak ztrhaně: Vlastina Svátková představila kolekci kabátů a píše další knihu o vztazích

Když jsme ji viděli na fotografiích na sociálních sítích během karantény, museli jsme uznat, že si Vlastina Svátková vymakala skvělou postavu. Ovšem to, že si ztmavila vlasy , jí moc neprospělo. Vypadala dost ztrhaně. Teď se vrátila k blond, což ji opět rozzářilo. "Je fakt, že v tmavé jsem si připadala temná a smutná," souhlasila herečka.

S Vlastinou jsme se potkali v unikátním designovém prostoru s galerií na párty Star Lovers and Friends, kde vystavila svoji vlastní oděvní tvorbu, kterou už jsme před časem probírali. Původně navrhovala unikátní kousky jen pro sebe, i teď se se zajímavými kabátky bude prý jen těžko loučit. Nedala na ně ani cenovky. "Já to vlastně moc prodat nechci, ale říkám si, že už jsem je vynosila, tak kdyby si to někdo opravdu moc chtěl koupit, tak se na ceně domluvíme," vysvětlovala.

V karanténě začala Vlastina psát i další knížku. Stejně jako ta minulá, Prostor pro duši, bude o vztazích. Tentokrát ale nikoli pouze o jejích. "Už finišuju a měla by vyjít na přelomu roku. Je taková náročnější. Je o opravdu problematických vztazích, které prožíváme všichni. Tím, že jsem si začala dělat terapeutický výcvik, tak se mi lidé začali svěřovat, naslouchala jsem jejich příběhům. Zjistila jsem, že existuje nějaké řešení být ve vztazích šťastná," upřesnila Vlastina.

Pokud jde o hereckou práci, dává si pauzu. "V září mě čeká premiéra filmu Smečka, ale teď se od rána věnuji jenom psaní a nedá se soustředit na nic jiného. Tedy samozřejmě kromě dětí," uzavřela. ■