Prsa ani zadek jí hubnutím nespadly: Bára Mottlová ukázala odhalené ploché bříško a bujný dekolt

Bára Mottlová předvedla v odhaleném modelu, jak se jí povedlo zhubnout. Super.cz

Když herečka Barbora Mottlová (33) fotila odhalené snímky pro pánský časopis , bylo to ještě předtím, než začala s drsnou dietou, díky které zhubla za necelé tři týdny šest kilo . Novou figurou se proto musela pochlubit v modelu, který toho také moc neskrýval.

Na koktejl párty Star Lovers and Friends dorazila v topu, který zahaloval jen její bujné vnady, a i ty pouze částečně. Ukázala ploché bříško a předvedla nám, že i kalhoty velikosti S už na ní trochu plandají. "Už jsou mi trochu velké, ale do XS se ještě neodvažuju," řekla nám Bára.

Ta měla hlavně starost, aby hubnutím nepřišla o svoje křivky. "Jsem ráda, že se to nestalo. V určitých letech už začne být gravitace neúprosná, a kdybych měla hubnutím přijít o prsa, to bych se na to radši vykašlala. Radši se nadlábnu a budu mít hezký dekolt," má jasné priority herečka, která má radost i z toho, že už začala hrát i divadlo. ■