Dcera Michaela Jacksona poprvé promluvila o své sexualitě: Randila jsem s muži, ženami i s muži, co měli vaginu

Paris, o níž se hovoří jako o bisexuální, přiznala, že ji nikdy nenapadlo, že skončí s mužem. „Randila jsem více s ženami než s muži. Veřejnost ví asi zhruba jen o třech mých dlouhodobých vztazích,“ šokovala a hned uvedla na pravou míru, proč se sama za bisexuální nepovažuje.

„Randila jsem nejen s muži a ženami, ale i s muži, co měli vaginu. Nemá to nic společného s tím, co máte mezi nohama. Nic společného s make-upem, je to čistě o tom, jací jste lidé.“

Jackson pochopitelně trvalo, než se se svou sexualitou smířila. „Nedávalo mi to smysl,“ přiznala. Oporu našla ale už v útlém věku u svého otce Michaela Jacksona (✝50). „Táta si toho všiml poměrně brzy. Myslím, že nějak zachytil tu energii, a co se týkalo holek, mluvil se mnou stejně jako s mými bratry. Mám štěstí, že měl tak pozitivní přístup. Bylo mi tuším 8 nebo 9. Ne každé dítě má stejnou zkušenost,“ zavzpomínala na krále popu.

V epizodě také popsala, jak se po otcově smrti přestěhovala k babičce Katherine, která se hlásí ke svědkům Jehovovým. „Homosexualita je v černošské komunitě stále velké tabu. Když k tomu přičtete náboženské aspekty - cítila jsem, že se toho budu muset na chvíli vzdát.“

Když se Paris prvně přiznala někomu z rodiny, dotyčný jí nevěřil. Naštěstí měla podporu bratra Prince, který se jí snažil lépe porozumět, a sám podporuje homosexuály. Paris momentálně žije ve vztahu s Glennem.

„Je hezké mít konečně zázemí, kterému mohu říkat domov. To jsem nikdy neměla. Mým domovem byl jenom můj táta, a teď mám Gaba. Mám velké štěstí,“ uzavřela úterní epizodu. ■