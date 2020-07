Exotiku vyměnila za Slapy a předvedla se v bikinách: Takhle si užívá bývalá miss a blogerka léto v Česku

Michaela Štoudková Foto: Instagram M. Štoudkové

Několikrát do roka létala do teplých krajin a žila s kufrem v ruce. Michaela Štoudková (34) byla do letošního jara víc v zahraničí než doma. Bývalá blogerka a miss musela ale cestování na nějakou dobu kvůli koronaviru odložit.