Po třech měsících se Patricie Pagáčová chystá do práce: Na pohodu v plavkách u moře teď bude vzpomínat

Patricie Pagáčová Foto: Instagram P. Pagáčové

„Na hraní jsem se těšila moc, ale zároveň musím přiznat, že i trochu netěšila, člověk zkrátka zleniví, když takhle delší dobu nic nedělá a navíc, když 3 měsíce nehrajete, dost textu z hlavy vypadá a je potřeba to tam nějak vrátit, ale moc jsem se těšila na kolegy a na diváky,“ svěřila se Super.cz Patricie s tím, že takhle dlouhou pauzu ve své kariéře nepamatuje.

„Takhle dlouhou pracovní pauzu jsem určitě ještě neměla. Maximální pauza byla vždycky tak maximálně měsíc, a to většinou na Vánoce nebo právě přes léto, ale tříměsíční prázdniny jsem ještě neměla,“ řekla herečka, kterou čekají pracovní prázdniny. „Přes léto mě čeká i docela dost práce, za což jsem moc ráda. Čeká mě natáčení filmu Gump, pokračujeme v natáčení Modrého kódu, pro Českou televizi dotáčím jeden seriál, který nám přerušila korona, a taky se chystám na svůj další charitativní psí kalendář,“ svěřila se Pagáčová, která mimo jiné bude hrát i představení Dokonalá svatba v rámci letní scény na Průhonickém zámku.

Před pracovním kolotočem si ale stihla užít i dovolenou v zahraničí, a to v Chorvatsku. „Byli jsme s manželem poprvé na dovolené karavanem a byl to úžasný zážitek. Původní plán byl dojet do Rakouska k jezerům, kde to bylo nádherné, ale nakonec jsme to vzali přes Slovinsko až do Chorvatska. A právě ta spontánnost nás na naší dovolené moc bavila,“ svěřila se herečka, která doufá, že stihne ještě pár dalších výletů.

„Kromě práce zatím žádné konkrétní plány moc nemám. Asi to necháme otevřené a uvidíme, co se zrovna vyvrbí. Určitě máme v plánu vyrazit za příbuznými na Slovensko, taky nás čeká jedna svatba, takže myslím, že léto bude ve znamení různých výletů,“ dodala Patricie. ■