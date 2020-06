Paloma Faith po třech letech odtajnila pohlaví svého dítěte

Paloma Faith Profimedia.cz

V mimořádně otevřeném rozhovoru Faith svěřila, že v prvním roce mateřství čelila depresím a promluvila i o potratech. „V minulosti jsem byla velmi plodná, byly chvíle, kdy jsem byla na dítě moc mladá, tak jsem se rozhodla ho nemít,“ řekla.

Loňský potrat už její rozhodnutí nebylo. „Loni jsem se znovu snažila (otěhotnět) a bylo to zvláštní, protože jen co mé dceři bylo 18 měsíců, začala jsem najednou chtít další dítě. Pak jsem potratila a je to taková přetrvávající záležitost. Je to napjaté. A ne zrovna sexy. Mám jizvu po císařském řezu, která se mi pořádně nezahojila, a to vyvolává trochu toxickou atmosféru, což je docela těžké,“ uvedla zpěvačka.

Ta otevřeně přiznala, že se v mateřství cítila vyčerpaná a deprivovaná, opětovná práce ji ale povzbudila. „Mám velký respekt k ženám, které zůstanou doma, jednoduše nevím, jak to dělají. Protože to je těžší, než chodit do práce,“ míní Angličanka.

Zpěvačka už v minulosti uvedla, že potomka s partnerem vychovávají tak, aby nebyl zatížen genderovými předsudky. „Byla jsem vychovaná k pocitu, že je všechno možné a že pohlaví není překážkou pro usilování toho, čím chci být,“ řekla. ■