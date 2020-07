Celoživotní spor se sestrou a láska ke kolegovi, s nímž jí to nikdy nevyšlo: Hvězdě Jihu proti Severu je dnes 104 let!

Olivia de Havilland v Jihu proti Severu Profimedia.cz

Dnes je to přesně 104 let, co se britským rodičům v japonském Tokiu narodila herečka Olivia de Havilland. Většina ji zná jako křehkou Melanii Hamilton Wilkes z oscarového snímku Jih proti Severu z roku 1939. Sama de Havilland má do něžné křehotinky ale hodně daleko.