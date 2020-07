Charismatický fešák (90) z majora Zemana: Málem ho zabil démon alkohol!

Svatopluk Matyáš Profimedia.cz

Mimořádně pohledný herec se svého času zapsal do srdcí většiny ženského publika, takže pokud byste se zeptali své maminky či babičky, co jim říká jméno Svatopluk Matyáš, nejspíš by vám odpověděly: „Jó, zamlada to byl velký fešák…“