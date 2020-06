Tři kila čisté lásky: Fotbalista Limberský je potřetí otcem, jeho krásná žena porodila holčičku

David a Lenka Limberští Foto: archiv D. Limberského

„Tak už je tady s námi, princeznička sladká... Narodila se nám přesně v 0:01 dnes v noci a je strašně zlaťoučká. 3,010 kg čisté lásky,“ napsala Limberská s tím, že v partnerovi měla během porodu velkou podporu.

„A já si od dnešní půlnoci neskutečně vážím všech maminek, co zvládly kvůli svým dětem, protože to byl opravdu mazec,“ svěřila. „Ale rozhodně to stálo za tuhle lásku naši malinkou, přitom už taaaak velikou,“ dodala v oznámení.

Fotku dcery na svém profilu sdílel i David. „Dnes se nám narodila Lilienka... Maminka byla statečná jako lvice... Lilinko buď zdravá, šťastná a rozdávej lidem radost... Moc jsme se na tebe těšili, lásko naše,“ napsal fotbalista.

Pro Limberskou jde o první dítě, její manžel má z předchozího vztahu dceru Natálii a syna Davida. ■