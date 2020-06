Půlkulatiny slavila s víc než ročním zpožděním: Herečka si počkala, až zhubne 12 kilo

Simona Prasková slavila narozeniny hodně opožděně. Super.cz

Když nás herečka Simona Prasková pozvala na oslavu svých půlkulatin, byli jsme trochu v rozpacích. Měla je totiž už loni v dubnu. To je pořádně dlouhé zpoždění. "Já to loni kvůli práci nestihla a letos zase byla v té době karanténa. Tak jsem to chtěla nějak spojit i se začátkem dalšího pracovního života, kdy už můžeme chodit ven bez roušek, a hlavně hrát," vysvětlovala.