Felix Slováček zhubnul fyzickou dřinou: Promluvil i o nemoci sestry Aničky a o svých dvou synech

Felix Slováček mladší promluvil o hubnutí i rodině. Super.cz

Když jsme se po karanténě potkali s Felixem Slováčkem mladším, měli jsme co probírat. Došlo mimo jiné i na to, jak to měl během té doby se stykem se svými dvěma syny, s jejichž matkami se rozešel, nebo jak podporuje v nemoci svoji sestru Annu Slováčkovou (24).