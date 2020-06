Počasí nás nepřestává udivovat. Zima letos byla mírná, sněhu málo. Jaké asi bude léto? Pokud i vy aktuálního počasí využíváte k renovaci domu nebo bytu, mohlo by vás zajímat, jak vybrat okna do stále teplejšího podnebí?

Plastová okna jsou volbou číslo jedna

Zatímco dřív všichni měli dřevěná okna, dnes se to mění. Stále více lidé volí i výrazně dražší hliníková nebo dřevohliníková okna, a to zejména do moderních novostaveb s velkými prosklenými plochami. Velké oblibě pro novostavby i rekonstrukce se ale stále těší plastová okna. A není se čemu divit. Šetří vaši peněženku a nejsou náročná na údržbu.

Jaké jsou jejich další přednosti?

•Plastová okna poskytují skvělý poměr cena vs. výkon.

•Při správné péči vám budou sloužit dobře sloužit desítky let.

•Na údržbu nejsou nijak náročná. Stačí je umýt, kontrolovat těsnění, seřídit a promazat kování.

Jak poznat kvalitní plastová okna?

Na první pohled kvalitu nepoznáte, protože se skrývá uvnitř profilu. Bez rozřezání oken vůbec nezjistíte, co je uvnitř a nezbývá než důvěřovat dodavateli oken. Zajímejte se, kdo a kde okna vyrobí. Případné vady se totiž neprojeví hned, zatěžkávací zkouškou bývá zima.

Víte, že opravdu dobrý dodavatel, který si za kvalitou svých produktů stojí, vás pozve třeba i do provozu a ukáže vám, kde se okna vyrábí?

Výztuha je základ

Právě do ní by mělo být prošroubované kování. Čím je okno větší, tím víc je v konstrukci víc namáhané. Plast se totiž na slunci zahřívá a tzv. dilatuje. To znamená, že se mění jeho délka.

Kovová výztuha tak odpovídá za to, aby okna držela svůj tvar a nekroutila se. V posledních letech jsou oblíbená zejména tmavě šedá plastová okna a ta se v létě na slunci mohou pěkně rozpálit. Proto je nutné, aby byl kvalitní jak plastový profil, tak jeho kovová výztuha. A co je ještě důležité, celý okenní systém musí být i správně namontován.

VEKRA okna

FOTO: VEKRA

„Kvalita plastových oken se skrývá uvnitř profilu a na první pohled není snadné ji poznat. Je to tak trochu kupování zajíce v pytli,“ říká Roman Kubálek, obchodní ředitel VEKRA okna. Aby si plastový profil dlouhou dobu uchoval svůj tvar a nekroutil se, musí být dobře vyztužen. „V největší komoře profilu musí být dostatečně silná a správně tvarovaná kovová výztuha,“ dodává R. Kubálek.

Náš tip: Současným trendem jsou plastové profily s hloubkou alespoň 70 mm rozdělené na 5 a více komor.

Záleží i na síle pohledových stěn

Další důležitý parametr, který byste neměli podcenit, je síla pohledových stěn plastového profilu. Při jeho svařování platí přímá úměra – čím je stěna silnější, tím je svařeno víc materiálu a rohový spoj je pevnější.

Víte, že tloušťkou pohledových stěn je dána třída plastového profilu? Nejkvalitnější profily patří do třídy A.

Slyšeli jste o teplotní dilataci?

Za horkých letních dnů se plastové okno na sluníčku zahřeje až na 50° C u bílých oken a až na neuvěřitelných 70° C u tmavých oken. Teplota v interiéru je mnohem nižší (často až o 30° C), okno se tak prohne a protáhne.

Náš tip: V létě si deformace rámu ani nemusíte všimnout, problém začne v zimě, kdy může okny táhnout. Kvalitní okno by mělo mít na kování čepy, které umí tyto vlivy vyrovnat.

Případné prohnutí se dá do jisté míry korigovat správným seřízením okenního kování. Celoobvodové kování má totiž v určitých rozestupech po celém obvodu tzv. uzavírací body, které v zavřeném stavu pevně spojí křídlo s rámem. Čím více těchto uzavíracích bodů se nachází po obvodu plastových oken, tím je seřízení snadnější.

VEKRA okna

FOTO: VEKRA

Chtějte středový systém těsnění

Těsnění je důležité z hlediska tepelné i zvukové izolace. Lepší tepelně izolační vlastnosti a bezpečnější dešťovou zábranu zajistí středový systém těsnění. To je umístěné mezi křídlem a rámem a bývá doplněno vnitřním dorazovým těsněním na křídle.

Náš tip: Těsnění oken VEKRA je do profilu vkládané ručně, díky čemuž je zajištěna jeho pružnost i v rozích a nevzniká tam vlivem svařování nepružná pecka, kolem které dovnitř táhne.

Nepodceňujte ani výběr zasklení

Zasklení tvoří většinu plochy okna a má zásadní vliv na jeho vlastnosti. Izolační trojsklo udrží v interiéru víc tepla než dvojsklo, navíc omezuje rosení oken. Do novostaveb je dnes izolační trojsklo již nezbytností. ■