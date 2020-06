Láska jí dlouho nevydržela: Krásná muzikálová zpěvačka je opět single

Nelly Řehořová je opět single. Super.cz

"Musela bych je nejdřív poznat nejenom vzhledově, ale také to, jací vlastně jsou. Nestačí jenom ten vzhled, musejí být hodní, vtipní a tak dále. K tomu slouží letní soustředění, ale nevím, jestli tam letos vůbec pojedu. S partnerem si musím nejprve povahově sednout a potom je to ten ideál," míní zpěvačka.

A kde byl problém s jejím bývalým chlapcem? "Myslím, že hlavně vzdálenost a čas. Už před pandemií to trochu haprovalo a pak jsme za sebou nemohli jezdit vůbec," vysvětlovala Nelly, kterou zklamalo i to, jak přítel reagoval na její práci. "Vzala jsem ho na Kvítek mandragory a vůbec se mu to nelíbilo. Divil se, že takovou práci vůbec můžu dělat. On byl spíš na sport," svěřila.

Teď už se Nelly opět věnuje práci, naskočila do zkoušek na muzikál Rebelové a pokračuje i v sólové tvorbě. "Chtěli bychom dát dohromady i desku, ale s vydáním počkáme, protože si myslím, že se toho teď vyrojí hodně. Tak aspoň budeme mít dost času, ať je to co nejlepší," uzavřela. ■