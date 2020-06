Jitka Nováčková fotila v plavkách pro finský časopis: Takhle vypadá na snímku, který neprošel žádnou retuší

Jitka Nováčková Foto: Instagram J. Nováčkové

Modelka Jitka Nováčková (28) je po skoro pěti měsících doma v Čechách. V jejím druhém domově v Dánsku, kde žije s finským fotbalistou Timem Sparvem, ji "uvěznila" karanténa. Nyní je konečně doma, do Česka jela dlouhých jedenáct hodin autem.

Ještě před odjezdem do rodné země stihla Jitka nafotit titulní stranu lifestylového časopisu. A překvapivě ne českého, poprvé v životě bude zdobit finský magazín.

Protože nebylo možné do Finska odletět, focení probíhalo v Dánsku u Tima a Jitky doma. Sami si našli tým a z výsledku jsou nadšeni.

"Bydlíme hodně daleko od Kodaně, takže to nebyla vůbec legrace. Nakonec jsme to zvládli a našli dokonalého fotografa, stylistku i vizážistku. Hrozně se těším na výsledek," prozradila Jitka. Jak jí to slušelo v růžových plavkách, se můžete podívat už teď. ■