Prý jsou modelky jen vyhublá ramínka na šaty bez svalů? Omyl! Takhle kráska ujela 400 kilometrů na kole za 4 dny

Kateřina Průšová Foto: archiv K. Průšové

Start se konal na Šumavské Kvildě, cíl v pražské Troji. "Jsem sporťák odjakživa. Věděla jsem, že to bude hodně náročné. Ale upřímně, že až takhle, to jsem nečekala," řekla Super.cz Kateřina.

"Poprvé v životě byly opravdu chvíle, kdy jsem si říkala, že to už vzdám. Byly situace, kdy mi bylo už do pláče, jak to bylo náročné. Slovo rovina jsem mohla použít až před Prahou. 400 km za 4 dny, bez jediného dne odpočinku, byl masakr. Ale když se kousnu, nepovolím. A tak to bylo i nyní. Jsem na nás s kamarádkou Káčou hrdá, daly jsme to," říká pyšně modelka, která navíc kromě své váhy ještě vezla na kole více jak desetikilový batoh s věcmi.

Poprvé si užila takovou vzdálenost v Čechách na kole. "Jestli bylo něco neuvěřitelného, tak příroda. Můžu říct, že Česká republika je vážně nádherná," dodala Průšová, která nyní bude pár dní odpočívat a nabírat znovu sílu. ■