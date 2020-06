Česká zpěvačka si kvůli karanténě musela na další operaci počkat. Hrozí jí deformace levého oka

Elis Mráz Michaela Feuereislová

"Mám chronický zánět očních víček, zřejmě způsobený psychikou, stále se to vrací. Bohužel kvůli karanténě byly všechny operace na několik měsíců zrušeny, takže se to oko dostalo do špatného stavu. Jsem po operaci, na antibiotikách a snažím se mít klid, ať je všechno v pořádku," řekla Super.cz Elis.

"Řekli mi, že tím, jak jsem dlouho čekala na operaci, je možné, že to oko může být i po uzdravení v nějaké deformaci. Snažím se pro sebe udělat maximum a pak se uvidí. Člověk je v takové trochu bezradné situaci. Ale změnila jsem celý styl života, zdravě jím i cvičím, tak se snažím to zdraví podpořit i takto, protože, jak mi bylo řečeno, těch faktorů, proč se to vrací, je zřejmě více," vysvětluje zpěvačka.

Nyní hlavně odpočívá. "Stále se to hojí, jak je to řezané potřetí, jde to pomaleji," dodal jeden z nejvýraznějších hlasů u nás. ■