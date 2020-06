Hlavní hrdinka seriálu Orange Is the New Black potvrdila vztah s americkou hudebnicí

Taylor Schilling Profimedia.cz

Herečka Taylor Schilling, která se proslavila rolí Piper Chapman v seriálovém hitu Netflixu z prostředí ženské věznice Orange Is the New Black, potvrdila vztah s muzikantkou a výtvarnicí Emily Ritz. Na Instagramu obě sdílely stejnou fotku, na níž se objímají, s popiskem: „Nemůžu být šťastnější, že tě mám po boku.“