Ilustrační foto Profimedia.cz

Dámy moc dobře vědí, jak je těžké chodit na podpatcích, a čím vyšších, tím je to horší. V následujícím videu uvidíte jasnou ukázku toho, jak by to vypadat nemělo. Ať už to bylo nahrané, nebo je slečna takové nemehlo, zaručeně vás to pobaví.