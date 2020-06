Moderátor České televize ukázal svou krásnou maminku (71): V plavkách vypadá fantasticky!

Maminka Vojtěcha Bernatského Foto: Instagram V. Bernatského

Sportovní moderátor Vojtěch Bernatský (45) se pochlubil svou maminkou a jen stěží se dá uvěřit tomu, že tato dáma má v občance věk překračující sedmdesátku. „Nevím, jak je to možný, ale to švédské podnebí má na moji 71letou maminku/modelku velmi blahodárný účinek,“ napsal moderátor k fotce maminky Marie, která žije skoro 10 let ve švédském Göteborgu.