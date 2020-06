Je nejštíhlejší ve svém životě: Jitka Asterová nasadila v karanténě drsnou dietu a oblékne velikost 34!

Jitka Asterová zhubla během karantény dvě konfekční velikosti. Super.cz

Když nám herečka Jitka Asterová (60) vyprávěla, jak trávila čas během měsíců, kdy jsme se neviděli, zarazila nás jedna formulace. "Zřekla jsem se jídla," řekla nám Jitka. Znělo to, jako by přestoupila k nějaké jogínské sektě a držela hladovku. Nicméně poté to uvedla na pravou míru.