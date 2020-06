Tohoto fešáka vyvdá Simona Babčáková: Hereččin snoubenec Ian Adensam se pochlubil sedmnáctiletým synem

Trenér Ian Adensam se pochlubil pohledným synem Nicholasem. Michaela Feuereislová

Nicholas se stejně jako táta věnuje sportu. "Aby taky ne, když mě k tomu táta vedl už od asi dvou let, jinak to ani nešlo," smál se pohledný mladík, který otce přerostl o hlavu. A když rozpustí culík, má dlouhou blond hřívu, kterou by mu mohla závidět leckterá dívka.

Dlouhé roky se Nicholas věnoval atletice za juniory, ale před časem svůj předmět zájmu změnil. "Loni jsem skončil s atletikou a začal jsem s americkým fotbalem. Hraju za Prague Black Panthers," prozradil nám Nicholas.

Adensam požádal Simonu Babčákovou o ruku nedávno v pražské Malostranské besedě. „Čekal jsem na dobu, kdy budeme mít oba jasnou představu a přesvědčení o tom, že jsme schopni, a především ochotni spolu fungovat i za podmínek, které mají k ideálu daleko. Aktuální krize a nouzový vztah nám daly k této zkoušce příležitost, takže proto žádost proběhla právě teď,“ řekl Super.cz. ■