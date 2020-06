Katy Perry otevřeně o temném období. Po rozchodu s Orlandem Bloomem uvažovala o sebevraždě

Katy Perry Profimedia.cz

V rozhovoru pro rádio SiriusXM CBC prozradila, jaké to pro ni bylo, když jejich vztah na krátkou dobu skončil, a navíc se jí pracovně nedařilo tak, jak si přála.

„Moje kariéra měla stále rostoucí tendenci a najednou přišel malý zlom, který z vnějšího pohledu nebyl vidět. Dávala jsem do všeho tolik a najednou mě to zlomilo, a k tomu jsem se rozešla se svým přítelem, nyní budoucím otcem mého dítěte. S nadšením jsem poté vydávala nový singl, který bohužel nebyl přijat tak, jak jsem doufala, a já jsem byla zničená.“

Byla to víra v Boha, která Katy pomohla z nejhoršího ven: „Bylo pro mě důležité zažít pád, abych našla sebe samu, úplně jiným způsobem. Vidět i jiné věci než jen lačnost po životě popové hvězdy. Vděčnost byla pravděpodobně tím, co mi zachránilo život, protože pokud bych ji nepocítila, utápěla bych se ve vlastním smutku, a nakonec bych skočila. Naděje tu pro mě vždy byla, a to díky mému vztahu s Bohem. Něčím, co je větší než já.“

Katy čeká se slavným hercem z Pirátů z Karibiku holčičku, a i když byla svatba v plánu na letošní rok, kvůli pandemii koronaviru se zatím odsouvá. Orlando Bloom se stane otcem podruhé, s modelkou Mirandou Kerr má syna Flynna (9).