Charlotte Štiková z Kačerova: Pořádně přifoukla rty a obarvila vlasy. Je k nepoznání!

Charlotte Štiková je k nepoznání Foto: instagram Ch. Štikové

Chtělo to změnu. Řekla si nejmladší příslušnice rodu Štikových. To se jí opravdu povedlo. Na ulici byste už Charlotte Štikovou (23) nepoznali. Stejně jako před časem její sestra Ornella Koktová (27) přestala odbarvovat vlasy na blond a je z ní bruneta.

To ale Charlotte nestačilo a podstoupila zvětšení rtů. A když už si nechala do úst něco píchat, tak pořádně. Jeden nebo dva mililitry by nebyly skoro znát. "Malá Štika" si nechala pusu přifouknout tak, že by Dulík, Bubík a Kulík záviděli. I jejím sledujícím na Instagramu, kteří jí chválili barvu, už to přišlo přehnané. "Promiň ale ty rty už jsou moc, ale barva top daleko lepší než blond," sdělili jí mimo jiné.

Charlotte se dokonce dočkala i přirovnání k Angelině Jolie. To ji samozřejmě potěšilo. A co si o její změně myslíte vy? ■