K moři míří i těhotná Markéta Konvičková: Mrkněte na její rostoucí bříško v nových plavkách

Markéta Konvičková se chystá k moři. Foto: instagram M. Konvičkové

Také těhulka Markéta Konvičková (26) se ještě chystá k moři. Zpěvačka bude pomalu začínat sedmý měsíc těhotenství a chce využít toho, že má ještě malé bříško a cítí se dobře, takže vyrazí s partnerem Rendou do Chorvatska.

Těší se a už má všechno sbaleno. "Já se už nemůžu dočkat až v neděli nasmažím řízky, v pondělí sednu do auta a vyrazíme do Chorvatska," svěřila na sociálních sítích, že do země u Jadranu pojede tak jako většina Čechů.

Pochlubila se také novými plavkami, které si na dovolenou pořídila. Na bikiny už to v požehnaném stavu moc nevidí. Navíc opalování není příliš vhodné už kvůli hormonálním změnám v těhotenství, kdy je pokožka náchylnější k pigmentovým skvrnám. "Musela jsem si koupit nové plavky a teď v nich trénuju ležení ve stínu," napsala Markéta. ■