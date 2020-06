Velký návrat po 7 letech: Karel Voříšek bude moderovat s Markétou Fialovou!

Karel Voříšek a Markéta Fialová se opět objeví jako moderátorská dvojice. Foto: Facebook Karla Voříška

Markéta Fialová (49) a Karel Voříšek (56) se po letech spolupráce na Nově od loňska opět potkávají, zatím v newsroomu a na chodbách na Primě. Na obrazovce se ale vedle sebe neobjevili v moderátorské dvojici řadu let. Karel Voříšek je v sehraném týmu s Klárou Doležalovou (46) a Markéta zase moderuje Silný hlas. Léto a dovolené ale se vším zamíchají.

„I moderátoři a redaktoři si musí někdy odpočinout. A to se týká také Kláry Doležalové, která ve druhé polovině července odjede na dovolenou. Není to jediná změna, která se během léta uskuteční. Chystá se víc záskoků za kolegy. Věřím, že to bude i zpestření pro diváky, kteří uvidí své oblíbené tváře netradičně v jiných pořadech,“ říká ředitelka news production CNN Prima NEWS Eliška Čeřovská.

„Když můžu, ráda pomůžu. Klára bude mít dovolenou a nabídka záskoku v Hlavních zprávách s Karlem za moderátorským stolem mě samozřejmě potěšila. Počítali jsme to a budeme spolu moderovat po více než sedmi letech,“ svěřila Markéta Fialová, která se s Karlem Voříškem zná už dlouhá léta. Jejich vztah dávno není jen pracovní, ale i přátelský.

„S Markétou Fialovou jsme dobří přátelé. Bavit jsme se nepřestali ani poté, co jsme oba pracovali v jiné televizi. Čas od času jsme zašli na kávu a byli jsme v kontaktu. Byl jsem proto moc rád, že se Markéta objevila u nás, a ještě větší radost mám z toho, že si o prázdninách připomeneme naše společné moderování," doplnil Karel Voříšek.

Diváci se na staronovou dvojici můžou těšit poprvé třetí červencový víkend, kdy společně ovládnou největší zpravodajské studio ve střední Evropě. ■