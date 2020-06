Vážně jí bude za chvíli 50? Jitka Schneiderová vyrazila do Chorvatska a vystavila luxusní zadek v bikinách

Jitka Schneiderová má figuru minimálně jako třicítka. Foto: instagram J. Schneiderové

Herečka s dcerou Sofií a partnerem vyrazila na pár dní k moři. Pár dní volna, které má ve Studiu DVA, na jehož letní scéně na Vyšehradě bude hrát o prázdninách ve spoustě představení, využila k tomu, aby v pátek vyrazila letecky do Chorvatska. A hned zamířila k moři. "Prázdné Chorvatsko," napsala ke snímku, který publikovala na Instagramu.

Jitka má snad ještě lepší figuru, než jakou si vymakala, když soutěžila ve StarDance. Může za to stejně jako u modelky Simony Krainové (47) hlavně běhání, jemuž propadla během karantény, jak nám prozradila v nedávném rozhovoru. "Začala jsem běhat opravdu intenzivně a zůstalo mi to, jsem za to ráda," svěřila Super.cz. Pochvalnými reakcemi na její formu nešetřil ani takový sportovec jako je Vašek Noid Bárta (39). ■