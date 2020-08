Brali byste takovou práci? Zadek brazilské modelky musel na fotkách vypadat dokonale

Suelyn Medeiros a její stylista Jonatas Profimedia.cz

Focení plavek, to není jen modelka a fotograf, jde o práci početného týmu. Nezbytní jsou kadeřník, vizážista a stylista nebo asistenti celé produkce. I ti se starají, aby ve výsledku všechno vypadalo, jak má.

Příkladem ruchu v zákulisí plavkového focení budiž snímky modelky a herečky Suelyn Medeiros a jejího stylisty a kamaráda Jonatase Jacquea. Ten obstaral i účes a bezchybně lesklou kůži. Suelyn mezi záběry poctivě mazal olejem se třpytkami. „Myslím, že kousek jsi vynechal,“ vtipkovala modelka.

V jednom z rozhovorů Medeiros uvedla, jaké největší předsudky dle jejích zkušeností lidé o modelkách mají.

„Lidé si obvykle řeknou ‚OK, je to pěkná holka, ale prázdná‘. Rozumíte? Ani se nesnaží nás poznat. Já například jsem velmi prorodinný typ, jsem zábavná... A je toho mnohem víc. Jsem normální holka. Zkrátka občas si lidé myslí, že když je holka modelka, není normální. Ale my jsme úplně normální. To mě trochu štve,“ svěřila webu Complex. ■