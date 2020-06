Za kuchaře Jamieho Olivera se provdala před 20 lety: Po pěti dětech a pěti potratech chce jeho žena (45) dalšího potomka

Jamie Oliver s manželkou Jools Profimedia.cz

V popisku vzdala manželovi hold za báječně prožitá léta, ale jak se ukázalo, jejich společný život nebyl vždy zalitý sluncem. „Stvořili jsme pět úžasných dětí, ale také přidali na nebe pět malých hvězdiček. Díky, že mě miluješ tak, jak mě miluješ,“ vzkázala manželovi.

Jools, která je maminkou Poppy (18), Daisy (17), Petal (11), Buddyho (9) a Rivera (3), tak naznačila, že prodělala celkem pět samovolných potratů. Naposledy v květnu 2018.

„Potratila jsem ve třetím měsíci, po takovém zážitku se hrozně strachujete, když otěhotníte znovu. Je pro vás nemožné užít si začátek těhotenství,“ sdělila v minulosti Daily Mailu.

V dubnu se Jools nechala slyšet, že by se přes to všechno ráda stala pošesté matkou. „Chci pokračovat, dokud budu moct. Pravděpodobně přestanu toužit po dalším dítěti, až mi padne 47. Jamie říká, že to nemohu takhle limitovat věkem, ale chtěla bych k Riverovi další. A taky s tím chci přestat Jamieho otravovat, ale nevím. Chci ještě jedno,“ vysvětlila v podcastu The Red Room. ■