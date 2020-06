Eva Decastelo vymódila děti na poslední školní den: Letošní vysvědčení probíhalo netradičně

Moderátorka po dlouhé době vypravila děti do školy. Foto: Archiv E. Decastelo

Dětem oficiálně začaly prázdniny, i když se do školy kvůli koronaviru nepodívaly několik měsíců. Stejně jako ratolesti herečky a moderátorky Evy Decastelo (41), které dnes po dlouhé době zavítaly do školy pro vysvědčení. Letošní ukončení školního roku bylo ale specifické.

„Paní učitelky si v rámci hygienických opatření děti přebíraly před školou, vůbec nesměly do areálu školy. Děti musely mít s sebou povinně dvě roušky a dezinfekční gel. Sraz byl už v 7:30, kvůli logistice, aby se mezi sebou třídy nepotkávaly. Takže to bylo takové zvláštní. V 8:30 už jsem si děti vyzvedla,“ prozradila Super.cz herečka. Dcera Zuzanka ukončila třetí třídu, syn Míša čtvrtou. Oba studenti se v pololetí i na konci roku chlubí samými jedničkami.

Zajímalo nás, podle čeho učitelé žákům známky přidělovali. „Hodnotili aktivitu z online projektů a úkoly, které děti posílaly. Plus se orientovali podle známek, které byly v pololetí a do karantény,“ vysvětlila Eva, která děti za hezké vysvědčení náležitě odměnila. „Mohou si každý vybrat jednu hračku, takže pojedeme do hračkárny. Po vysvědčení jsme šli do restaurace, udělali jsme si pohodový den a teď se cpeme palačinkama.“

Špatné známky zatím doma řešit nemuseli a sympatická herečka doufá, že ani nebudou. „Zatím mají jedničky, pak budu ostrá. Já trošku doufám, že budou po mně a po tatínkovi. Já jsem měla samé jedničky a tatínek má vysokou školu. Jsem trochu hysterická máma, ale tatínek vystudoval psychologii, takže ví, co by bylo, kdyby nebyly hezké známky. Ví, jak to udělat, aby se neublížilo dětské duši, nechám to na něm, já bych asi trošku křičela,“ směje se Eva. ■